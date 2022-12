Museum hat an Weihnachten offen

Heppenheim. Die Stadtverwaltung Heppenheim weist in einer Mitteilung auf die Öffnungszeiten an Weihnachten und zum Jahreswechsel hin. Die Dienststellen der Stadtverwaltung sind am 24. und 31. Dezember (jeweils Samstag) geschlossen. Vom 27. bis 30. Dezember sowie ab dem 2. Januar (Montag) sind die Mitarbeiter zu den üblichen Dienstzeiten erreichbar. Das Bürgerbüro hat am 2. Januar eine verlängerte Öffnungszeit von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Das Museum der Stadt Heppenheim hat an Heiligabend (Samstag, 24. Dezember), an beiden Weihnachtsfeiertagen (So., 25., und Mo., 26. Dezember) sowie an Silvester (31. Dezember) geöffnet. Am Neujahrstag (Sonntag, 1. Januar 2023) ist das Museum geschlossen.

Die Musikschule geht vom 22. Dezember (Do.) bis 8. Januar 2023 (So.) in die Weihnachtsferien. Die Stadtbücherei ist ab dem 23. Dezember (Fr.) geschlossen und öffnet die Türen wieder am 5. Januar (Do.). Das Starkenburgstadion bleibt vom 23. Dezember bis einschließlich 2. Januar geschlossen. red