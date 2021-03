Heppenheim. Bei einem Unfall wurde am Mittwoch in Heppenheim ein 23-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann aus Gras-Ellenbach gegen 15 Uhr in der Darmstädter Straße unterwegs – ebenso wie ein 60 Jahre alter Autofahrer aus Heppenheim. In Höhe der Richard-Wagner-Straße wollte der Wagenlenker offenbar nach links abbiegen, während der Biker beabsichtigte, ihn zu überholen. ots