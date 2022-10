Mothers in Jazz International in Heppenheim

Heppenheim. 2015 brachte die Saxofonistin Nicole Johänntgen beim Ystad Jazz Festival Musikerinnen aus sechs Nationen zusammen, die ihr Publikum erfreulich unverblümt und mit viel Charme begeisterten. Damals wie heute stehen junge Frauen und Mütter in immer wieder wechselnden Besetzungen für einen frischen und einzigartigen Sound, der gekonnt Einflüsse des mitteleuropäischen, skandinavischen und asiatischen Jazz verknüpft und dabei Genre- und Ländergrenzen überschreitet.

Die Programmverantwortlichen von Forum Kultur Jazz freuen sich sehr, nach der Sommerpause die Reihe „Jazz is flowering“ mit dem international besetzten Quintett junger Frauen eröffnen zu dürfen und damit einmal mehr einen deutlichen Akzent zum Thema „Women in Jazz“ zu setzen. Mit Fabia Mantwill (Deutschland, Saxofon), Izabella Effenberg (Polen/Deutschland, Vibrafon), Ingrid Hagel (Estland, Violine), Roz Macdonald (Schottland, Bass) und Christin Neddens (Deutschland, Drums) gastiert in der Christuskirche eine erlesene Auswahl renommierter Musikerinnen, die in dieser Konstellation nur selten zusammentrifft und somit dem Bergsträßer Publikum mit ihren Kompositionen und Arrangements einen ganz außergewöhnlichen Hörgenuss verspricht, heißt es in einem Pressetext.

Das Konzert beginnt am Samstag, 15. Oktober, um 20 Uhr in der evangelischen Christuskirche. Für den Besuch gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. red