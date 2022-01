Mörlenbach: Mit Rauchgasvergiftung durch Dekorationsgranulat ins Krankenhaus geflogen

Mörlenbach. Eine 37 Jahre alte Frau ist mit einer Rauchgasvergiftung am Sonntagnachmittag (02.01.) mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, nachdem sich in ihrer Wohnung in der Kohlwiese im Ortsteil Weiher dichter Rauch entwickelt hatte. Die Frau hat nach ersten Erkenntnissen auf der Couch geschlafen, als gegen 15 Uhr ein Glas mit Teelichtern und Dekorationsgranulat umfiel, wie die Polizei berichtet. Das Granulat entzündete sich und erzeugte die starke Rauchentwicklung, die sich schnell in der Wohnung im ersten Obergeschoss ausbreitete. Nachbarn wurden durch Rauchmelder auf die Situation aufmerksam. Als dann noch Rauch durch die Katzenklappe entwich, wurde die Feuerwehr Weiher alarmiert, die mit entsprechender Schutzkleidung die Wohnung betrat. Durch den Ruß, der sich nahezu in der kompletten Wohnung verteilte, ist ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro entstanden.

