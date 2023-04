Mitmachen beim Schreibwettbewerb in Heppenheim

Heppenheim. Es ist der erste Schreibwettbewerb der Kreisvolkshochschule Bergstraße in Kooperation mit der Buchhandlung May, für Heppenheim und Umgebung. Autoren ab 16 Jahren können daran teilnehmen. Noch bis zum 13. Mai können sie ihre Geschichte in der Buchhandlung May in Heppenheim abgeben oder per E-Mail an heppenheim@schmitt-hahn.de senden.

Um eines dieser Stichworte sollte die Geschichte handeln: Bergstraße, Glück oder Freundschaft. Die Länge der Kurzgeschichte sollte nicht mehr als 1500 Worte beinhalten.

Die Preisverleihung der besten fünf Geschichten findet am 24. Juni statt und die besten zehn Geschichten werden in einem Buch veröffentlicht. Ansprechpartnerinnen sind Denise Fritschi (Telefon 06252 / 4249) für die Buchhandlung May und Angela Volk (Telefon 06251 / 17296-12) für die Kvhs Bergstraße. red