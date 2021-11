Mit Löwe Leo in Heppenheim sicher zur Schule kommen

Heppenheim. Viele Schulkinder werden von ihren Eltern zum Unterricht gefahren. Die Autos sorgen nicht nur für unnötigen Verkehr, sondern stellen auch durch das erhöhte Verkehrsaufkommen eine potenzielle Gefahr für die Schüler dar, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen. „Viele fahren ihre Kinder, weil sich diese auf dem Schulweg unsicher fühlen“, erklärt Bettina Noll, Bergsträßer Jugendkoordinatorin des Polizeipräsidiums Südhessen. Um das subjektive, aber auch objektive Sicherheitsgefühl der Kinder und ihrer Eltern zu stärken, gibt es 50 Leon-Hilfe-Insel im Heppenheimer Stadtgebiet. Die Anlaufstellen sind nicht einfach „quer über die Stadt verteilt“, betont Noll. Stattdessen hat die Stadt geschaut, wo sich Hilfe-Inseln anbieten würden. So kam auch die Anfrage an das Gesundheitsamt in der Kettelerstraße.

Dort führen zwei mögliche Schulwege der beiden Grundschulen Schloss-Schule und Nibelungenschule entlang. Seit Mittwoch ist das Gesundheitsamt nun also eine ausgezeichnete Leon-Hilfe-Insel. Wenn Kinder das Bild von Polizei-Löwen Leon im Schaufenster von Geschäften oder Einrichtungen sehen, wissen sie, dass es dort Hilfe gibt.

Das können größere Probleme sein, wie auf dem Weg von Fremden angesprochen werden und verfolgt zu werden. Aber auch andere Dinge, wie ein verlorener Schlüssel oder das dringende Bedürfnis auf Toilette zu gehen. Die Teilnehmer der Inseln versuchen dann, dem Kind in seiner jeweiligen Lage zu helfen. Die Stadt Heppenheim, der Landkreis Bergstraße und die Polizei setzen sich dafür ein, Kindern zu helfen und zu unterstützen. Ihnen alles abzunehmen, sei nicht möglich.

Helfen, selbstständig zu werden

„Ab einem bestimmten Alter ist es wichtig, dass Kinder wissen, es gibt keine heile Welt“, sagt Diana Stolz (CDU), Bergsträßer Gesundheitsdezernentin. Das müsse man thematisieren und ihnen helfen, damit umzugehen. Nur so könnten diese selbstständig werden.

Damit die Grundschüler lernen, Gefahren auf dem Schulweg zu erkennen, sind Schulen ohnehin angehalten, die Wege entsprechend dem Schulwegeplan abzulaufen. Dabei soll geschaut werden, wo es noch Gefahrenstellen gibt. Diese können dann mit der Stadt besprochen werden. „Natürlich tut die Stadt dann auch ihr Nötiges, um zu helfen“, sagt Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU). Beispielsweise durch das Schneiden von Hecken, Erneuern von Straßenmarkierungen oder das Aufstellen von Pollern.

Die Verbindung des Programms „Sicherer Schulweg“ und der Hilfe-Inseln gibt es in Lampertheim. Auch kreisweit sollen alle Kommunen nachziehen. Damit sei der Landkreis Vorreiter in Hessen. Auch wenn es seit 15 Jahren Leon-Hilfe-Inseln in Hessen gibt, muss weiterhin Aufklärungsarbeit geleistet werden, um das Angebot publik zu machen. Ziel sei es, dass Kinder das Schild von Löwe Leon verinnerlichen und somit auch hessenweit Anlaufstellen finden können. Das könnte auch bei Problemen auf einem Ausflug helfen. Geschäfte, die sich bereit erklären, eine solche Anlaufstelle für Kinder zu bieten, bekommen von der Polizei eine Instruktion, wie sie sich verhalten sollen und verpflichten sich ein Jahr für das Angebot. bb/ü