Viele Wanderer und Radfahrer, die an der Wasserschöpp unterwegs waren, schauten verwundert. „Ah, die Bergrettung“, sagte ein Mountainbiker. „Braucht man denn so etwas hier in Heppenheim“, fragte sein Mitfahrer. Als er erklärt bekam, dass zum Beispiel ein Mountainbiker in genau diese Schlucht gestürzt sein oder ein Paragleiter im Baum hängen könnte und die Hilfe der Bergretter bräuchte, die in

...