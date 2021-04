Mit dem Auto zum Corona-Schnelltest

„Roi mit em!“ Was der Kollege von der Heppenheimer DLRG ein bisschen tiefer in die Nase seines Gegenübers schieben soll, ist ein Wattestäbchen. Das scherzhaft gemeinte Kommando kommt von Kai Staufert. Der Weinheimer DLRGler leitet am Montagabend einen Schwung Heppenheimer Kollegen an, wie man einen Corona-Schnelltest richtig ausführt. Denn ab dem heutigen Mittwoch (28.) werden die Lebensretter

