Mit 74 km/h durch die Heppenheimer Bürgermeister-Kunz-Straße

Heppenheim. Am Samstag (7.) führten Beamte der Polizeistationen Heppenheim und Bensheim sowie der Polizeiautobahnstation Südhessen eine Geschwindigkeitsmessung in der Bürgermeister-Kunz-Straße durch. Unterstützt wurden sie von einer Streife der Ordnungsbehörde der Stadt Heppenheim. Zwischen 12 Uhr und 15 Uhr wurden 39 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. 29 Fahrzeugführer hatten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um bis zu 15 km/h überschritten und müssen sich auf ein Verwarnungsgeld von mindestens 40 Euro einstellen. Für zehn Ertappte wird die Geschwindigkeitsüberschreitung kostenintensiver, da sie mindestens 16 km/h zu schnell fuhren. Es drohen Bußgeldern von mindestens 60 Euro sowie Punkte in Flensburg. „Spitzenreiter“ waren eine 23 Jahre alte Autofahrerin aus Worms und ein 37 Jahre alter Kradfahrer aus Weinheim mit 74 km/h auf dem Tacho. Beide erwartet ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. ots

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1