Mit 1,78 Promille auf dem Rad in Hemsbach unterwegs

Hemsbach. Am Montagabend gegen 20.45 Uhr haben Beamte des Polizeireviers Weinheim in der Guntherstraße in Hemsbach eine 45-jährige Frau gestoppt, die sichtlich betrunken mit dem Fahrrad unterwegs war. Aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei, da ihnen die Frau durch deren Fahrweise auffiel.

Ein Atemalkoholtest bei der Radfahrerin bestätigte den Verdacht und ergab ein Ergebnis von 1,78 Promille, wie die Polizei berichtet. Da die 45-Jährige zunehmend aggressiver gegenüber den Polizisten wurde, mussten ihr Handschellen angelegt werden. Anschließend wurde ihr auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Während der Fahrt zum Revier beleidigte die Betrunkene die Polizisten mehrfach. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte sie wieder gehen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Beleidigung.