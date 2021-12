„Mir sinn die Träne die Backe runner“

Kirschhausen. „Das heute Abend war der Höhepunkt meiner Laufbahn.“ Alfred Helfert kann nicht fassen, was er gerade erlebt hat. „Als ich raus bin, da sinn mir die Träne die Backe runner – ich hab mich nicht beruhige könne.“ Es war aber auch mehr als beeindruckend, was am vergangenen Sonntagabend kurz zuvor vor dem Gasthaus „Zur Post“ in Kirschhausen geschehen war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es ist eine Ära, die in Kirschhausen zu Ende ging: Die „Post“ öffnete zum letzten Mal. Über 100 Jahre wurde das Gasthaus von der Familie Helfert bewirtet. Erst vor zwei, drei Wochen hätten seine Eltern das so entschieden, erklärt Michael Helfert. Die Corona-Zeit und die eigene Gesundheit nennt Ursula Helfert als Grund für das Aufhören. Für die Kirschhäuser ein schwerer Verlust, insbesondere auch für die Vereine, die dort Stammgäste waren. Die Feuerwehr hielt dort ihre Jahreshauptversammlungen ab, der Gebirgstrachtenverein Alpenrose feierte hier regelmäßig. Die Erbacher Handballer kamen stets, um „beim Alfred“ ein Bier zu trinken.

Böllerschüsse vom Schützenverein

So sang- und klanglos gehen lassen wollten die Kirschhäuser ihre Wirtsleute nicht. Und so organisierte Werner Trares gemeinsam mit Michael Helfert, dem Sohn der beiden Wirtsleute, ein wunderschönes Dankeschön.

Die Szenerie war beeindruckend: Von allen Seiten näherten sich Fackelträger dem Gasthaus. Die Erbacher Handballer kamen vom Salzkopfweg herunter, der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Kirschhausen marschierte musizierend die Igelhöhstraße heran. Gerührt folgten die Eheleute Helfert dem Geschehen. Der Spielmannszug spielte auf, im Anschluss grüßte der Schützenverein Kirschhausen mit Böllerschüssen. Werner Trares ergriff im Namen aller Vereine das Wort, begrüßte die Anwesenden und dankte Ursula und Alfred Helfert von Herzen für die „vielen schönen Stunden, die wir hier verbringen durften“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es waren Tränen der Rührung, die Ursula und Alfred Helfert weinten. Sie waren überwältigt von der großen Runde, die sich in einem großen Kreis vor der „Post“ versammelt hatte. „Macht’s net so arig, sonst fall’ ich die Trepp’ noch nunner“, rief der Wirt, als er die Sprache wieder gefunden hatte. Doch das war erst der Anfang der Überraschungen.

Bürgermeister Rainer Burelbach sprach von einer „unglaublichen Leistung“ der Wirtsleute. Die Kirschhäuser Pfarrer der letzten Jahrzehnte wüssten sicher nicht so viele Geheimnisse „wie der Alfred“, scherzte er. Helferts schlagfertige Antwort: „Ich kann euch sagen, wer von wem ist.“

Sogar aus Weinheim, Kirlach und Kronau waren Menschen gekommen, um Danke zu sagen: Drei Männerchöre, die zu den Stammgästen zählten, taten sich zusammen und sangen mehrere Lieder. Die Dudelsackspieler der Heidelberg District Pipe and Drums marschierten herbei und begeisterten mit ihrem Auftritt. Und wieder wurden im weiten Rund Taschentücher gezückt, als der Ohrwurm „Auld Lang Syne“ („Nehmt Abschied, Brüder...“) erklang. Zu Besuch war auch ein Ehepaar, das bereits seine Hochzeit und seine Silberne Hochzeit bei Helferts gefeiert hatte. Die Goldene fiel 2020 der Pandemie zum Opfer.

Dankesworte gab es auch vom Gebirgstrachtenverein Alpenrose – „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ verabschiede man die beiden, so Vorsitzender Volker Biereder. Man gönne ihnen den Ruhestand, aber „es geht etwas Kultur verloren in Kirschhausen“. Ein lautes Hipp Hipp Hurra erscholl aus Richtung der Handballer-Riege – alle stimmten ein.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Ich bin gar net gericht’ un steh da wie en Pudel, dem mer en Oamer Wasser über’n Kopp g’leert hat“, konnte Alfred Helfert nicht fassen, was ihm da an Wertschätzung widerfuhr. Seit 55 Jahren war das Gasthaus das Leben des 69-Jährigen. Während der Ausbildung bei der ortsansässigen Metzgerei Bauer half er nach Feierabend dem Vater in der Wirtschaft. Seit 52 Jahren kümmert er sich mit seiner Frau Ursula, die er 1973 geheiratet hat, allein um die „Post“.

„Ich werd net einig“, fasst Helfert in Worte, dass er auf der einen Seite zwar froh ist, „dass ich jetzt mei Ruh hab“, auf der anderen Seite den Schritt aber noch nicht verkraftet habe. „Schon als kleiner Bub mit zehn hab ich die Kegel aufgestellt un die Sägespän in den Ofe“, blickt er zurück. Das Wirtshaus bestimmte sein Leben, solang er denken kann.

Gibt es Pläne für den Ruhestand? „Nicht mehr wie Ruhe und Frieden“, so Helferts. „Wir wollen einfach und bescheiden leben, das ist das einfachste und das beste.“ Seinem großen Hobby, der Jagd, wird er jetzt öfter nachgehen. Und vielleicht sucht er sich auch noch einen Gesangsverein. „Mehr will ich gar nicht.“ rid/ü