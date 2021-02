Heppenheim. Auf den ersten Blick sehen sie unscheinbar aus, die vielen Steine unterschiedlicher Größe, die in einem Container im Amtshof liegen. Sechs bis acht Kubikmeter dürften es sein. Könnten sie erzählen, sie wüssten sicher eine Menge zu berichten: Sie stammen aus dem späten Mittelalter. Vor ein paar Tagen lagen diese Steine noch als Verbund 50 bis 60 Zentimeter unter dem jetzigen Pflaster.

AdUnit urban-intext1

Einen alten Weg habe man gefunden, einen Platz mit vielen Wellen und Kuhlen, wie die Archäologen vor Ort berichten, in eine Richtung abfallend, damit das Wasser ablaufen konnte. Man schätzt, dass die Fläche bis ins 20. Jahrhundert hinein genutzt wurde. Es gebe Fotografien, die zeigen, dass der Boden im Amtshof seinerzeit tiefer gelegen war als heute.

Mittlerweile ist das Gros der Steine abgetragen worden. Nur nahe dem Kelterhaus sind noch wenige Meter zu sehen, holprig und ungleichmäßig, Steine verschiedener Farben. Das Büro AGDS von David Sarnowski aus Wiesbaden will nun herausfinden, was sich unter dem mittelalterlichen Pflaster verbirgt – und hat so einiges auch schon entdeckt. Die Abkürzung AGDS steht für Archäologische Grabung und Dokumentation. Die Archäologen hoffen beispielsweise, einen Teil einer Stadtmauer aus dem 11. Jahrhundert zu finden. Die meisten Funde bisher stammen allerdings aus der frühen Neuzeit, werden auf 1500 datiert.

Teil der alten Stadtmauer?

Aus dem vom Regen der letzten Tage aufgeweichten Untergrund – , dort, wo vorher die alten Steine lagen – ragt die Oberfläche einer Steinreihe heraus, die tatsächlich ein Teil einer Stadtmauer gewesen sein könnte. In unmittelbarer Nähe eines der großen Fenster des Ausstellungsraumes des Museums ist eine weitere Anordnung an hellen Steinen zu sehen. Es könnten die Überreste eines alten Treppenturms sein. Man sieht auch ein Abwasserrohr, das wohl aus den 1950er Jahren stammt, in denen man nicht so ein Auge auf mögliche Funde aus der Vergangenheit geworfen hat.

AdUnit urban-intext2

Grabungsleiter Steven Hubbard deutet auf die Reste einer Mauer nahe dem Kelterhaus. Hier handele es sich wahrscheinlich um die Überreste eines Vorgängerbaus aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Architekt Stefan Schmilinsky, für den Umbau des Amtshofes zuständig, hält den Fund für gar noch älter. Hubbard ist überrascht, dass der Fund an dieser Stelle ist. Bisher war er davon ausgegangen, dass das neuere Gebäude auf dem „gleichen Fußabdruck“ gegründet worden sei wie das vorherige.

Blick zurück in die Geschichte

Und noch einiges mehr haben die Archäologen ausgegraben: Messergriffe aus Eisen und Knochen etwa, Knöpfe aus Bronze, eine Musketenkugel aus Blei wurde aus den Zwischenräumen des Pflasters gekratzt, Pfeifenstiele, einiges an Baukeramik, aber nur kleine Scherben an Feinkeramik. Es ist ein spannender Blick zurück in die Geschichte der Stadt.

AdUnit urban-intext3

Wie geht es nun weiter? Die Baugrube, die im Entstehen ist, soll Zugang zu den unterirdischen Weintanks gewähren, die im Zuge der Sanierung entfernt werden sollen, um Platz im Kellergewölbe zu schaffen. „Es geht vor allem darum, zu schauen, welchen Einfluss das Geplante auf das Denkmal im Boden haben wird“, erklärt Thomas Becker von der Abteilung Bodendenkmalpflege im Landesdenkmalamt. Er sieht derzeit keinen Grund für weitere Grabungen auf dem Rest des Platzes, der von den Bauarbeiten nicht betroffen wäre, auch wenn die Archäologen natürlich neugierig seien.

AdUnit urban-intext4

Was bedeutet das für den Baufortschritt im Kurmainzer Amtshof? Aus allen Wolken gefallen ist man angesichts der mittelalterlichen Funde nicht, weder bei der Stadt noch im Architekturbüro. Es liege schließlich nahe, dass im Umfeld beziehungsweise im Untergrund von historischen Bauten das eine oder andere archäologisch Interessante gefunden wird. Die Fundstelle selbst ist außerhalb des Bereiches, an dem man bauen möchte. „Eigentlich wollten wir Anfang Februar mit dem Ausheben der Baugrube beginnen“, so Bender. Ein bisschen wird sich das nun wohl verzögern. In den kommenden Tagen soll das weitere gemeinsame Vorgehen besprochen werden.

Auch für das mittelalterliche Pflaster im Container wird nach einer Lösung gesucht. Architekt Schmilinsky kann sich vorstellen, die Front der geplanten festen Bühne im Amtshof mit diesen Steinen zu verkleiden. „Was ich hier immer wieder verblüffend finde, ist, dass es keine durchgehende Bauforschung für das Objekt gibt“, wundert sich Schmilinsky. Die Bruchteile seien noch nie von Forschern zu einem Ganzen zusammengefügt worden. Bisher am umfassendsten habe sich Heinrich Winter in den 1930er Jahren im Rahmen seiner Doktorarbeit mit der Thematik befasst. rid