Meldungen aus Heppenheim

Unfallflucht

Heppenheim. In der Heppenheimer Odenwaldstraße wurde am Dienstag gegen 10.30 Uhr ein geparkter, weißer Ford Transit im Heckbereich beschädigt, teilt die Polizei mit. Der Schaden am Ford wird auf 1000 Euro geschätzt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim (Telefon 06252/7060) entgegen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Glücksnummern

Heppenheim. Der Heppenheimer Lions Club hat auch am 15. Dezember die Tagesgewinner seiner Adventskalender-Aktion ermittelt. Die Inhaber der Losnummern 2893, 2912, 2857, 3021, 2982, 2753, 2989, 2280, 3156, 2680, 3207, 3327, 3418, 2003, 2820, 2068, 3074, 2554, 2413, 2039, 2711, 2395, 2093, 2547, 3337, 2774, 2763, 2345, 1498, 2788, 1419, 2229, 3043, 2436, 3006, 2545, 2679, 1426, 3138 und 3054 können sich über 10 Euro Anrechnung bei einer Kino-Filmvorführung freuen. Wo die Gewinne abgeholt werden können, ist der Rückseite des Adventskalenders zu entnehmen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. ba/ü

Konzertabend

Heppenheim. Zu einem besinnlichen Konzertereignis lädt die evangelische Christuskirche Heppenheim für Samstag (17.) ein. Im mit Kerzen beleuchteten Kirchenraum erklingen Werke des Barock bis hin zum 20. Jahrhundert. Das Konzert mit Judith Portugall (Querflöte) und Matthias Jakob (Gitarre) wird im Rahmen der „Musikwochen der Kreisstadt Heppenheim“ veranstaltet. Das einstündige Konzert beginnt um 18 Uhr bei freiem Eintritt. ba/ü

Bücherei-Ferien

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Lorsch Benefizkonzert mit Clemens Bittlinger in Lorsch Mehr erfahren

Heppenheim. Die letzte Möglichkeit, sich vor den Weihnachtsferien mit Lesestoff aus der Bücherei St. Peter zu versorgen, ist am Sonntag (18.). Ab 4. Januar gelten die Ferienöffnungszeiten, ab 8. Januar ist die Bücherei wieder zu den regulären Öffnungszeiten zugänglich. ba/ü