Meldungen aus Heppenheim

Neue Ausstellung

Heppenheim. „Licht, das uns streift“, ist der Titel der Sonderausstellung, die am Sonntag (27.) um 11 Uhr im Stadtmuseum eröffnet wird. Gezeigt werden Fotocollagen und Scherenschnitte der Berliner und Potsdamer Künstlerinnen Katrin Binder und Dominique Raack. Die Ausstellung ist bis zum 5. Februar zu den üblichen Öffnungszeiten des Museums zu sehen. red

Adventskonzert im Kloster

Heppenheim. Ein Adventskonzert in der Klosterkapelle von St. Vinzenz findet am Sonntag (27.) ab 16 Uhr statt. Es singen der gemischte Chor und die New Harmonists des Gesangvereins Harmonie zur Einstimmung in die Adventszeit. Die musikalische Leitung hat Tobias Freidhof. Der Eintritt ist frei. red