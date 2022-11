Meldungen aus Heppenheim

Spieleabende

Wald-Erlenbach. Die Wald-Erlenbacher Kulturgemeinde lädt für 25. November und 30. Dezember zum gemeinsamen Spielabend ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Start ist jeweils um 19.30 Uhr. Es gibt jede Menge Brett- und Kartenspiele, für Speisen und Getränke sorgen die Gastgeber. rid

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wanderung bei Lichtenberg

Heppenheim. Die OWK-Ortsgruppe Heppenheim plant für Sonntag, 27. November, eine circa vierstündige Wanderung (15 Kilometer) bei Lichtenberg mit anschließendem Besuch des Adventsmarktes. Treffpunkt zur Fahrt ist um 8.30 Uhr am Parkhof. Nähere Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer 06252-71823 oder per Mail an friederike.preuss@web.de. red

Zum Frauenbund

Heppenheim. Der Katholische Deutsche Frauenbund Heppenheim lädt alle Mitglieder zum Adventskaffee für Sonntag, 27. November, 15 Uhr, ins Marienhaus ein. Neben einem kurzen Vortrag von Tamara Schön über ihre Freiwilligenzeit in Ruanda gibt es Kaffee, Kuchen und Plätzchen. Gäste sind willkommen, heißt es in einer Mitteilung. red