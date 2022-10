Meldungen aus Heppenheim

Heute Jagd am Bruchsee

Heppenheim. An diesem Freitag, 14. Oktober, findet in der Zeit von 8 bis 11 Uhr am Bruchsee eine Jagd statt. Wie der Magistrat weiter mitteilt, sind daher die Wege am Bruchsee aus Sicherungsgründen gesperrt. Sicherungsposten sind vor Ort eingeteilt. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Handarbeits- und Basteltreff

Heppenheim. Die Stadtbücherei Heppenheim bietet einen regelmäßigen Treff zum Handarbeiten und Basteln an. Start ist am Freitag, 14. Oktober, 18 Uhr. Grundkenntnisse sind erforderlich, Anmeldungen unter der Telefonnummer: 06252/69630 oder per E-Mail: buecherei@stadt.heppenheim.de. red