Meldungen aus Heppenheim

In die kanadische Arktis

Heppenheim. Am Freitag, 14. Oktober, 19.30 Uhr, der Audiovisionsvortrag „Abenteuer auf Baffin Island“ mit Martin Müller im „Gossini“ statt. Müller berichtet dabei über seine Erlebnisse in der kanadischen Arktis. Zu der Veranstaltung lädt der Heppenheimer Skiclub alle Interessierten ein. Vorverkaufskarten sind bei der Tourist-Info im Stadthaus erhältlich. red

Vortrag im Buber-Haus

Heppenheim. In einem Vortrag am Donnerstag, 13. Oktober, 19 Uhr, im Martin-Buber-Haus geht es um das Thema „Gabriel Riesser und Johann Jacoby – mutige Streiter für Menschenrechte in der Märzrevolution 1848/49“. Der Referent Ludger Heid beschäftigt sich mit den beiden Männern, die als Juden in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt wurden. red

Selbstverteidigungskurse

Heppenheim. Die Taekwondo-Abteilung des TV Heppenheim lädt für den 15. Oktober zwischen 9.30 und 17 Uhr zu einem Selbstverteidigungskurs für Elf- bis Fünfzehnjährige ein. Am 5. und 6. November findet ein Wochenendkurs „Selbstverteidigung für Frauen“ statt. Die Kurszeiten für Teilnehmerinnen ab 16 Jahre sind im Gymnastikraum der Martin-Buber-Sporthalle samstags von 9.30 bis 17 Uhr und sonntags von 9.30 bis 13 Uhr. Es wird eine Kursgebühr erhoben (Anmeldung per Mail an Joachim Hübner unter abteilungsleiter@taekwondo-heppenheim.de). red

Handarbeits- und Basteltreff

Heppenheim. Die Stadtbücherei Heppenheim bietet einen regelmäßigen Treff zum Handarbeiten und Basteln an. Start ist am Freitag, 14. Oktober, 18 Uhr. Grundkenntnisse sind erforderlich (Anmeldungen unter der Telefonnummer 06252/69630 oder per E-Mail an buecherei@stadt.heppenheim.de). red