Meldungen aus Heppenheim

Maibergforum

Heppenheim. Die Heppenheimer Akademie Haus am Maiberg, Ernst-Ludwig-Straße 19, lädt zu einem Maibergforum ein, in dem es am Mittwoch, 12. Oktober, von 19 bis 21 Uhr um das westafrikanische Land Burkina Faso geht. Berichtet wird vom Alltagsleben in Viernheims Partnergemeinde Silly. Referent ist Bouma Bazié, Lehrer für technische Fächer und Deutsch in Koudougou. Manfred Weidner moderiert das Forum gemeinsam mit dem Bildungsreferenten Titus Möllenbeck. Um Anmeldung wird gebeten bis Freitag, 7. Oktober, unter Telefon 06252/9306-12/15 oder über d.ahl@haus-am-maiberg.de. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, Spenden werden erbeten. red

Landfrauen wandern

Heppenheim. Der Bezirkslandfrauenverein Heppenheim veranstaltet für seine Mitglieder am Samstag, 15. Oktober, eine Wanderung auf dem Erlebnispfad „Wein und Stein“. Treffpunkt ist die Winzergenossenschaft in Heppenheim. Winzer Hans Engelhardt führt die Landfrauen um 15 Uhr durch die Weinberge, verbunden mit einer Weinverkostung. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Anmeldung ist nötig bis Samstag, 8. Oktober, bei Marita Billau, Telefon 06206/950 760, oder Birgit Biebesheimer, Telefon 06241/80206. red

Herbstfest der Lebenshilfe

Heppenheim. Das Herbstfest der Lebenshilfe Heppenheim findet am Sonntag, 9. Oktober, bei der Familie Jäger in der Siegfriedstraße 7 statt. Beginn ist den Angaben zufolge um 14.30 Uhr. red