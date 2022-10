Meldungen aus Heppenheim

Sprechstunde der Polizei

Heppenheim. Die Polizeidirektion Heppenheim bietet am Dienstag, 4. Oktober, eine polizeiliche Sprechstunde in der Fußgängerzone vor dem Stadthaus an. Michael Majeweski, Schutzmann vor Ort, steht Bürgern als Ansprechpartner in allen Sicherheits- und Ordnungsbelangen von 14 bis 16 Uhr zur Verfügung. red

Frauenbund-Versammlung

Heppenheim). Der Katholische Deutsche Frauenbund, Zweigverein Heppenheim, lädt zu seiner Mitgliederversammlung ins Marienhaus ein. Beginn ist am Mittwoch, 5. Oktober, um 19 Uhr. red

Senioren diskutieren

Heppenheim. Der Seniorenkreis 50plus-aktiv an der Bergstraße lädt für Donnerstag, 6. Oktober, zur Diskussion „Über aktuelle Politik und Wirtschaft“ ein. Beginn ist um 10 Uhr im Haus der Vereine, Erbachwiesenweg 16. red