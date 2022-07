Meldungen aus Heppenheim

Neue Telefonnummer

Heppenheim. Im Zuge der bundesweiten Umstellung von klassischen Telefonanschlüssen auf die All-IP-Technologie erhält die Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (HVBG) zentrale Telefonnummern mit Wiesbadener Vorwahl. Die Umstellung im Amt für Bodenmanagement Heppenheim erfolgt am Montag, 25. Juli, zwischen 12 und 12.30 Uhr. Ab diesem Datum gilt die hessenweit einheitliche zentrale Vorwahlnummer, heißt es in einer Mitteilung. Die Zentrale des Amtes für Bodenmanagement Heppenheim ist unter der Telefonnummer 0611/5358 000 oder per E-Mail an kundenservice.afb-heppenheim@hvbg.hessen.de erreichbar. red

Selbsthilfegruppe trifft sich

Heppenheim. Der nächste Gruppenabend der Selbsthilfegruppe Atemwegserkrankungen Bergstraße beginnt am 28. Juli um 18.30 Uhr im Haus der Vereine, Am Erbachwiesenweg 18, in Heppenheim. Das Thema lautet: „Schlaf ist die beste Medizin – und was jeder dafür tun kann“. Referentin ist Dr. rer. nat. Corinna Koch (Naturheilpraxis Einhausen). Teilnehmer an der Veranstaltung müssen geboostert, genesen oder negativ getestet sein und Masken tragen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red