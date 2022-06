Meldungen aus Heppenheim

Selbsthilfegruppe trifft sich

Heppenheim/Bergstraße. Die Gruppenleitung der Selbsthilfegruppe Atemwegserkrankungen Bergstraße und lädt zum ersten offenen Gruppenabend in 2022 ein. Dieser findet statt am Donnerstag, 30. Juni, ab 18.30 Uhr im Haus der Vereine in Heppenheim. Dabei will die Gruppenleitung sich nach dem Befinden der Teilnehmer erkundigen und von ihnen erfahren, wie sie die Pandemie überstanden haben. Außerdem soll der Terminplan für 2022 besprochen werden. Für weitere aktuelle Informationen wird auf die Webseite hingewiesen: https://shg-atemwegserkrankungen-bergstrasse.de. red

Rundgang durch die Weinberge

Heppenheim. Der dritte Weinbergsrundgang mit dem RP Darmstadt, Dezernat Weinbau, findet am Mittwoch, 29. Juni, statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Halbstundenbrücke im Klingen zum Rundgang in den Lagen Bensheimer Paulus und Heppenheimer Stemmler. Es handelt sich dabei um „Anerkannte Fortbildungsveranstaltung im Sinne der Sachkunde-VO“. red

Hobbykickerturnier

Mittershausen. Für Samstag, 25. Juni, 13 Uhr, lädt der SV Mittershausen-Scheuerberg zum Hobbyturnier ein. Zehn Mannschaften haben sich für das Kleinfeldturnier angemeldet. Die Gruppenspiele werden bis 17 Uhr dauern, das Endspiel beginnt um 18.45 Uhr. red

Jahrgang kündigt Feier an

Heppenheim. Die Mitglieder der Heppenheimer Jahrgangs 1946/47 feiern am 22. Oktober ihre 75. Geburtstage. Beginn ist um 15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst mit Totenehrung in St. Peter. Es folgen ein Sektempfang im „Gossini“ sowie ein gemeinsames Abendessen mit „buntem Abend“. Die Kosten in Höhe von 75 Euro für die Angehörigen des Jahrgangs sowie 50 Euro für die Begleitperson sollten bis spätestens Sonntag, 31. Juli, auf das Jahrgangskonto überwiesen werden. Dies gilt dabei als Anmeldung. Als Ausklang ist für den 23. Oktober, 11 Uhr, ein Frühschoppen in den „Fachwerkstuben“ vorgesehen. red