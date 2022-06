Senioren-Treffen

Hambach. Am Mittwoch, 8. Juni, 15 Uhr, treffen sich die Senioren von St. Michael Hambach im Alten Rathaus an der Kirche. Gäste sind immer willkommen, heißt es in einer Mitteilung. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TVH–Hauptversammlung

Heppenheim. Der Turnverein Heppenheim 1864/91 lädt für Donnerstag, 9. Juni, zur Mitgliederversammlung ein. Beginn ist um 19 Uhr in der Sporthalle am Starkenburg-Gymnasium, Gerhart-Hauptmann-Straße 21. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2