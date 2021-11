Meldungen aus Heppenheim

Wandertour des ADFC

Heppenheim. Der ADFC Bergstraße bietet für Sonntag, 21. November, eine Wanderung von Bensheim durch die Weinlagen über Heppenheim nach Sulzbach an. Treffpunkt ist um 10 Uhr in Bensheim, Bahnhof Ostseite. Die Rückfahrt ist mit dem Zug geplant. Die Kosten betragen 2,70 Euro pro Teilnehmer. Gäste sind willkommen, Nichtmitglieder zahlen 3 Euro. Die Teilnahme ist jedoch nur für Geimpfte, Genesene und Personen mit gültigem negativen Test möglich, ebenso die Einkehr im Gasthaus „Zum schwarzen Ochsen“ in Sulzbach. Die Weglänge beträgt etwa 18 Kilometer, die Gehzeit vier bis fünf Stunden. Anmeldungen auf der Homepage www.adfc-tour.de. red

Meditatives Zeichnen

Heppenheim. Die Kreisvolkshochschule bietet für Samstag, 20. November, 10 bis 13 Uhr, im Haus der Kirche, Ludwigstraße 13, einen Kurs in meditativem Zeichnen an. Mit Buntstiften gestalten die Teilnehmer plastisch wirkende Edelsteine – sogenannte ZenGems. Teilnehmer müssen einen Fineliner 0,3 oder 0,4 mm schwarz, einen weichen Bleistift, einen Zeichenblock und Buntstifte zum Kurs mitbringen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich (Anmeldung unter Telefon 06251/172 960 oder über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de). red