Meldungen aus Heppenheim

Herz-Selbsthilfe trifft sich

Heppenheim/Bensheim. Die Selbsthilfegruppe „Die mit Herz“ trifft sich am Mittwoch, 3. November, um 18 Uhr im Kolpinghaus in Bensheim zum Vortrag „Herz unter Druck“ im Rahmen der Herzwoche. Den Vortrag hält Dr. Brigitte Tost, Chefärztin Innere Medizin am Heilig-Geist-Hospital in Bensheim und Fachärztin für Kardiologie und interventionelle Kardiologie mit der Zusatzqualifikation Herzinsuffizienz. Auch Gäste sind willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei Fragen steht Monika Arras zur Verfügung unter Telefon 06206/130 6529. Informationen sind auch auf der Internet-Seite www.defigruppe-heppenheim.de/ zu finden. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Frauen-Gymnastik

Heppenheim. Die Gymnastikgruppe des Frauenbundes Heppenheim trifft sich am Mittwoch, 10. November, um 19.30 Uhr, in der Nibelungenschule. Die Teilnahme ist nur mit Impfnachweis möglich, darauf weist die Gruppenleitung hin. red

Versammlung der Fastnacher

Heppenheim. Die Interessengemeinschaft Heppenheimer Fastnachtsumzug beruft für Mittwoch, 10. November, die Jahreshauptversammlung ein. Beginn ist um 20 Uhr in der Getränkewelt Weiser, Darmstädter Straße 97. Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel. red

Fahrt zum Seniorentag

Heppenheim. Das Haus am Maiberg bietet in Kooperation mit der Initiative 50plus-aktiv eine Fahrt vom 23. bis 26. November zum 13. Deutschen Seniorentag in Hannover an. Unter dem Motto „Wir.Alle.Zusammen.“ gibt es dort laut Ankündigung drei Tage lang Informationen zu allen Themen des Älterwerdens. Weitere Informationen und Anmeldung sind noch bis zum 3. November möglich unter Telefon 06252/930 615 sowie per Mail an d.ahl@haus-am-maiberg.de. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2