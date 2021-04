Ein 33 Jahre alter Mann wurde bereits am späten Mittwochabend, gegen 22.45 Uhr, in der Gerhart-Hauptmann-Straße von einem Angreifer attackiert und mehrfach mit der Faust geschlagen. Anschließend entwendete der Täter dem Mann das Handy und flüchtete zu Fuß. Der Angegriffene, der von einem Passanten auf der Straße liegend entdeckt wurde, kam verletzt in ein Krankenhaus.

Bei der

...