Mehrere Autos in Heppenheim aufgebrochen und durchwühlt

Heppenheim. Auf mehrere Autos im Stadtgebiet hatten es noch unbekannte Täter am Montagabend (12.12.), in der Zeit zwischen etwa 19. und 21 Uhr abgesehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich an fünf Fahrzeugen unterschiedlichster Hersteller, in der Friedrich-Ebert-Straße, der Pestalozzistraße und der Neckarstraße zu schaffen.

Die Kriminellen schlugen Scheiben der abgestellten Fahrzeuge ein und durchwühlten die Innenräume. In einem Auto fiel ihnen unter anderem eine Geldbörse samt persönlichen Dokumenten in die Hände. An den beschädigten Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim ist mit den Fällen betraut und schließt einen Tatzusammenhang nicht aus. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06252/7060 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 zu erreichen. ots