Mauersegler sollen auf dem Parkhof ein Zuhause finden

Heppenheim. Die Parkplatznot ist in Heppenheim – wie in den meisten Kommunen – häufig genug groß. Da fällt es auf, wenn auf dem begehrten Parkhof mitten in der Stadt Absperrungen stehen.

Zwar kommt es oft auf jede Lücke an, aber der Verlust hielt sich ab dem Mittwochmorgen noch in Grenzen – einzelne Parkplätze in einer Reihe waren durch Absperrgitter nicht benutzbar. Versehen mit dem zeitlichen Hinweis: ab 19. April, 7 Uhr.

Stadtverwaltung gibt Auskunft

Geht es etwa auf dem dahinterliegenden Baugrund voran? Tut sich abschnittweise Umwerfendes auf dem Parkhof?

Die Stadtverwaltung klärte auf Nachfrage schließlich auf: Es geht um ein schon mal berichtetes ehrbares Naturschutz-Anliegen. Der Mauersegler soll dort, im Zentrum der Stadt, ein Zuhause finden. Ein Vogel, der fast dauerhaft in der Luft ist, oft sogar im Flug schläft. An sein Nest stellt er hohe Ansprüche, bevorzugt sind hohe Lagen, auch Nischen etwa.

Das Ganze hat im Fall des Habitats Parkhof bereits ein Fundament, das es nun noch zu betonieren galt, führt Erste Stadträtin Christine Bender (SPD) aus. Und jetzt war es soweit, allein schon der Betonmischer braucht natürlich Platz.

Die Sperrung sollte allerdings nur bis gestern Bestand haben, erläutert und beruhigt Bender. Somit haben die Parksuchenden bald schon wieder mehr Möglichkeiten, und auf lange Sicht ist auch dem Mauersegler geholfen. mbl/ü