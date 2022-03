Wenn Martin Buber die Bilder vom Krieg in der Ukraine sehen könnte, es würde ihm das Herz brechen. Der Buber-Biograf Professor Dominique Bourel berichtete in Heppenheim, wie Leben und Wirken des jüdischen Religionsphilosophen mit Lemberg und mit Heppenheim verwoben ist. Buber wurde 1878 in Wien geboren. Im Alter von drei Jahren kam er zu den Großeltern in die Stadt, deren ukrainischer Name

...