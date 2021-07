Mit dem ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph 5“ ist ein Mann am Samstag in eine Klinik geflogen worden. Dieser war an einem Steilhang am Maiberg auf unwegsames Gelände zirka zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Die Freiwillige Feuerwehr Heppenheim-Mitte war mit vier Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften am Unfallort, sagte der stellvertretende Stadtbrandinspektor und Einsatzleiter Leonhard Einberger.

