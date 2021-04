Der Malteser Hilfsdienst (MHD) erweitert seinen Service für die Bürger. Ab Samstag bietet die Organisation Bürgertests an. Der kostenlose Antigentest kann auf der Online-Seite www.malteser-heppenheim.de, Stichwort: Corona Bürgertest, gebucht werden. Jeweils am Samstagnachmittag wird die Malteser-Unterkunft an der Ludwigstraße 42 künftig zum Drive-In umfunktioniert. Das heißt: Die Testperson

...