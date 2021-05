Heppenheim. Die Maiandacht der Kolpingsfamilie Heppenheim findet am Mittwoch, 19. Mai, ab 19 Uhr in der katholischen Kirchengemeinde Erscheinung des Herrn, Mozartstraße 29, statt. Alle Mitglieder, Gruppierungen und Gäste der Kolpingsfamilie Heppenheim sind dazu herzlich willkommen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. red

