Männerchor probt für Volkstrauertag

Heppenheim. Mit ihrer Präsenz-Singstunde am Mittwoch, 10. November, 19 Uhr, im Alten Rathaus in Hambach bereiten sich die Sänger des Heppenheimer Männerchors unter der Leitung von Dirigent Manfred Gremm auf die zugesagte Mitgestaltung der Feierstunde anlässlich des diesjährigen Volkstrauertages am Sonntag, 14. November, vor. Termine sind dann eventuell um 10 Uhr in Erbach zwecks Unterstützung des dort mitgestaltenden MGV Concordia Erbach unter der Leitung von Dirigent Heinz Ritsert sowie um 11.15 Uhr die Feierstunde am Ehrenmal im Park des Landratsamtes Heppenheim. Dirigent Manfred Gremm würde sich über eine entsprechend gute Beteiligung der Sänger an der vorbereitenden Singstunde freuen, heißt es abschließend in der Pressemitteilung des Männerchors. red

