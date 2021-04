Der Kandidat hat 99 von 100 möglichen Punkten. Wenn das mal nicht ein herausragendes Ergebnis ist. Der Kandidat ist in diesem Fall die Stadt Heppenheim, die einmal mehr als „Saubermacher-Stadt“ ausgezeichnet wurde, diesmal in der Kategorie „Lösungsblitz“. Was steckt dahinter?

Seit einigen Jahren können Bürger auch in Heppenheim über die Mängelmelder-App digital melden, was in ihren

...