Losnummern sind gezogen

Heppenheim. Der Heppenheimer Lions Club hat die ersten Tagesgewinner seiner diesjährigen Adventskalender-Aktion ermittelt. Am 1. Dezember durften sich die Inhaber der Losnummern 2738, 2297, 2345, 2653, 3427, 2806, 2068, 2581, 1545, 2152, 3232, 3498, 3153, 2488, 2331, 2349, 2295, 2458, 1568, 2084, 2320, 3312, 2488, 2012 und 2538 über einen Einkaufsgutschein bei der Bergsträßer Winzer eG freuen.

Jeweils ein Verzehrgutschein im „Avanti“ im Wert geht am 2. Dezember an die Losnummern 2658, 2479, 2477, 2045, 2994, 2300, 3480, 3339. Wo die Gewinne für den 1. und 2. Dezember abgeholt werden können, ist der Rückseite des Adventskalenders zu entnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. red