Heppenheim. Wegen Arbeiten an Kanalnetz und Wasserversorgung wird ein Teilbereich der Lorscher Straße von heute (Montag) bis Freitag, 21. Mai, verengt. Der Verkehr kann weiterhin in alle Richtungen fließen. Die Zufahrt in die Uhlandstraße ist nicht möglich. red

