Lorscher Straße wird eingeengt

Heppenheim. Im Rahmen der grundhaften Erneuerung der Uhlandstraße werden im Zeitraum vom Montag, 17. Mai, bis Freitag, 28. Mai, Arbeiten am Kanalnetz und an der Wasserversorgung am Knotenpunkt Uhlandstraße/Lorscher Straße (B 460) durchgeführt, heißt es aus dem Heppenheimer Rathaus. Hierzu muss ein Teilbereich der Lorscher Straße eingeengt werden. Der Verkehr kann weiterhin in alle Richtungen fließen. Die Zufahrt in die Uhlandstraße ist nicht möglich. Der Lkw-Verkehr von der A 5 kommend wird innerörtlich über die Bürgermeister-Kunz-Straße umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. red

