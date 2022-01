Die traditionellen Silvesterläufe in der Region – in Biblis und Lorsch, in Hofheim und Lampertheim – haben aus hinlänglich bekannten Gründen auch dieses Jahr nicht stattgefunden. Das leidige C-Wort mag zwar in Läuferkreisen kaum noch jemand hören, aber Aufgeben ist auch keine Alternative. „An Silvester laufen geht immer“, sagten sich jedenfalls einige Mitglieder des Lauftreffs Heppenheim und

...