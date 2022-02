Lions Club spendet trotz Corona

Heppenheim. Annis Suppenküche, der Helseekon-Club und die Heppenheimer Lebenshilfe – sie alle kamen jetzt in den Genuss eines warmen Geldsegens: Der Lions Club Heppenheim spendete jeder der drei karitativen Vereinigungen wie in jedem Jahr einen Geldbetrag. Der Nikolausmarkt, bei dem die Lions sonst immer mit ihrem Stand Geld für ihr wohltätiges Engagement generieren, musste im vergangenen Dezember wegen der Pandemie ausfallen. Man habe die drei Vereine trotzdem berücksichtigen wollen, „weil wir glauben, dass sie einen guten Job machen“, so Präsident Arthur Berger bei der Spendenübergabe auf dem Marktplatz.

Ein Schwerpunkt der Arbeit des Lions Clubs ist die Unterstützung Bedürftiger. „Hier wollen wir Konstanz zeigen“, unterstrich auch Johannes Kaiser. Zweiter Schwerpunkt seien soziale Projekte, etwa die Jugendförderung in der Region. Hier engagiert sich der Lions Club für die vorschulische Sprachförderung und finanziert mit der Aktion „Klasse 2000“ die Suchtprävention und Gesundheitsförderung an Schulen. Auch die Heppenheimer „Bärenfamilie“ wird bedacht.

Für die Heppenheimer Kinder ist derzeit auf Initiative des Lions Clubs eine große Überraschung in Arbeit: Auf dem Kleinkinderspielplatz am Bruchsee soll im Sommer ein neues Spielgerät aufgestellt werden, ein Piratenschiff. Auch den Betroffenen der Flutkatastrophe im Ahrtal helfen die Lions, dieses finanzielle Engagement wird von „Lions International“ koordiniert.

Angst vor einer Infektion

Barbara Balke zeigte sich stellvertretend für ihre Mitstreiter bei Annis Suppenküche erfreut über die Spende der Lions. Wegen der Corona-Pandemie läuft der Betrieb der Suppenküche derzeit gezwungenermaßen nur mit halber Kraft: Dreimal in der Woche wird vor der Suppenküche Essen an Bedürftige ausgegeben. „Es ist nicht wie sonst“, bedauerte Balke. So sei Essen vor Ort derzeit ausgeschlossen. Manche der Bedürftigen kämen aus Angst vor einer möglichen Infektion nicht mehr, ähnlich sehe es bei den Helferinnen aus.

Constantin von Gatterburg und Volker Tanner kamen für den Helseekon-Club. Zwei Gruppen des Vereins laufen auch während der Pandemie weitestgehend weiter, eine davon ist die Malgruppe. „Wir hangeln uns durch“, so Gatterburg. Große Veranstaltungen seien nicht möglich, „weil wir vulnerable Gruppen haben, bei denen wir dreifach aufpassen müssen“.

Tanja Seib, die bei der Spendenübergabe die Lebenshilfe vertrat, zeigte sich ebenso erfreut über den Geldregen. Das Vereinsleben musste pandemie-bedingt sehr zurückgefahren werden. Immerhin konnte man 2021 ein Sommerfest und ein Herbstfest im Freien feiern. Derzeit laufen die Planungen für die Freizeit im Sommer.

Alle drei Vereine sind auf Spenden angewiesen, um ihre ehrenamtliche Arbeit ausüben zu können. Eine finanzielle Zuwendung sei jedoch nicht nur eine wertvolle Unterstützung, sie sei auch „ein positiver Anreiz für die Ehrenamtlichen, wenn deren Arbeit auf diese Weise gewürdigt wird“, unterstrich Balke.

Mit einer kleinen Chronik mit Fotos der Mitglieder haben die Lions sich selbst eine Freude gemacht. „Das Projekt soll den Club wieder enger zusammenschweißen“, so Kaiser. Er hat alle 34 Mitglieder mit seiner Hasselblad im Mittelformat porträtiert, die Mitglieder honorierten das mit Spenden, die wieder karitativen Zwecken zugeführt werden. rid/ü

