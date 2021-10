Letzte Tour zu den Wildkräutern in Heppenheim

Heppenheim. Die Saison der Heppenheimer Wildkräuterwanderungen mit Dorisa Winkenbach geht zu Ende. Letzter Termin in diesem Jahr ist am Samstag, 30. Oktober, von 15 bis etwa 17 Uhr. Treffpunkt und Start ist am Marienbrunnen, Großer Markt 1. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung zwingend erforderlich. Diese ist möglich unter Telefon 0174/4163 123 sowie per Mail an artemis@winkenbach.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Durchführung erfolgt gemäß der aktuellen Corona-Verordnung. Die Teilnehmer sollten einen medizinischen Mundschutz dabei haben. Mitzubringen sind außerdem zwei bis drei Schraubgläser (mittelgroß), evtl. Wurzelausstecher und Stofftaschen. Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung werden empfohlen, Schuhe zum Wechseln sind hilfreich. red