Lesung mit Christian Baron in Heppenheim

Heppenheim. Die im Januar ausgefallene Lesung von Christian Baron bei Forum Kultur Heppenheim wird am Dienstag, 5. April, um 20 Uhr in der Alten Sparkasse nachgeholt. Baron liest aus seinem Roman „Ein Mann seiner Klasse“. Die Karten sind auf der Website von Forum Kultur freigeschaltet und können an den üblichen Vorverkaufsstellen erworben werden. Karten, die für den ursprünglichen Termin, 18. Januar, gekauft wurden, sind nicht mehr gültig, können aber an den Verkaufsstellen, an denen sie erstanden wurden, zurückgegeben werden. schl/ü

