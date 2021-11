Lesestart-Pakete in der Heppenheimer Stadtbücherei

Heppenheim. „Lesestart 1–2–3“ ist ein bundesweites Programm zur frühen Sprach- und Leseförderung. Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und von der Stiftung Lesen ausgerichtet. Mit dabei ist laut Mitteilung aus dem Rathaus auch die Stadtbücherei Heppenheim – und zwar als Anlaufstelle für die dritte Phase der Leseförderungsaktion.

In drei aufeinander folgenden Jahren erhalten Eltern für ihre Kinder im Alter von einem, zwei und drei Jahren Lesestart-Sets. Die ersten beiden Sets können Eltern in teilnehmenden Kinderarztpraxen bekommen, das dritte Set in der Bücherei vor Ort. Zu allen drei Sets gehören ein altersgerechtes Bilderbuch, Informationen für die Eltern mit Alltagstipps zum Vorlesen und Erzählen und eine kleine Stofftasche.

Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Lesen öffnet Horizonte – in allen Lebensphasen, von der Kindheit über die Jugend bis ins Erwachsenenalter. Kinder lernen dabei auch, sich zu konzentrieren, Zusammenhänge zu verstehen und, ganz nebenbei, ihren Wortschatz zu erweitern. Sie lieben die gemeinsame Vorlese-Zeit als Momente der Geborgenheit, der Ruhe und Zuwendung. Dabei legen Sie ganz spielerisch eine zentrale Grundlage für den späteren Bildungsweg.“

Wie Cornelia Gerards von der städtischen Pressestelle weiter ausführt, zielt „Lesestart 1-2-3“ darauf, Kinder von klein auf für Bücher und das Lesen zu begeistern und die Eltern zu motivieren, das (Vor-)Lesen stärker im Familienalltag zu verankern. Dazu brauche es ein großes Partner-Netzwerk, in dem auch der Stadtbücherei Heppenheim eine besondere Rolle zukommt.

Das Lesestart-Paket für Dreijährige besteht aus einer kleinen Stofftasche mit blauem Henkel, die das Bilderbuch „Unsere Tiere und ihre Kinder“ und eine Broschüre für die Eltern beinhaltet. Es kann kostenlos in der Stadtbücherei Heppenheim in der Graf-von-Galen-Straße 12 an der Theke abgeholt werden – solange der Vorrat reicht. red