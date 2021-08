Heppenheim. Die Lebenshilfe lädt für Donnerstag, 2. September, 19.30 Uhr, zur Mitgliederversammlung in den Amtshof (Marstall) ein. Auf der Tagesordnung stehen u. a. das Jahresprogramm 2021 und die Wahl des Vorstands. Anträge zur Tagesordnung sind bis 26. August, an den Vorsitzenden einzureichen, heißt es in einer Pressemitteilung. red

