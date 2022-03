Spielen in jeglicher Form übt schon immer eine große Faszination auf Menschen jeden Alters aus und regt die Fantasie an. Im Spiel entwickeln auch Menschen mit geistiger Behinderung ungeahnte Kompetenzen und zeigen auf eindrucksvolle Weise, welche Talente in ihnen schlummern.

Besagte Talente stellten unlängst rund 20 Mitglieder der Heppenheimer Lebenshilfe, darunter viele Youngster, laut

...