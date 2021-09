Laternenführung für Bürgerhilfen

Heppenheim/Bensheim. Ihre Zusammenarbeit und gemeinsamen Veranstaltungen setzen die Bürgerhilfe Bensheim e. V. und der Bürgerverein für gegenseitige Hilfe Heppenheim e.V. mit einer gemeinsamen Laternenführung in Heppenheim fort.

Treffpunkt ist am Freitag, 22. Oktober, 20.15 Uhr. Beginn ist um 20.30 Uhr am Marktplatz in Heppenheim. Ein Kostenbeitrag von 6 Euro wird pro Teilnehmer erhoben. Von Bensheim aus wird eine Mitfahrgelegenheit ab Bahnhof Bensheim angeboten. Eine Anmeldung ist in jedem Fall erforderlich, da jeweils nur 15 Plätze für Bensheim und für Heppenheim bei der Laternenwanderung zur Verfügung stehen.

Anmeldungen aus Bensheim sind möglich bis spätestens Dienstag, 12. Oktober, über die Geschäftsstelle der Bürgerhilfe (Telefon: 06251/69999 oder E-Mail buergerhilfe-bensheim@t-online.de). Anmeldungen aus Heppenheim sind möglich bis spätestens Dienstag, 12. Oktober. über die Telefonnummer 06252/131 246 des Bürgervereins für gegenseitige Hilfe Heppenheim e.V. oder unter 06252/69699 (Sabine Moor) sowie per E-Mail an: buergerverein-heppenheim@web.de. red