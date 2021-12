Heppenheim. Eine Lagerhalle in der Weiherhausstraße rückte im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 25. November, und Montag, 29. November, in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zur Lagerhalle, in der unter anderem Fahrzeugreifen deponiert sind. Im Inneren angelangt, hielten sie offenbar Ausschau nach potenzieller Beute. Ob etwas entwendet wurde, muss im Rahmen noch andauernder Ermittlungen geprüft werden. ots

