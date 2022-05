KVHS Heppenheim: Lerntechniken für Schüler und Studenten

Heppenheim. Wie bekomme ich das bloß in meinen Kopf? Dieses Problem beschäftigt viele Schüler und Studenten, die in Prüfungsvorbereitungen stecken. Wer geeignete Lern- und Gedächtnistechniken beherrscht, kann gelassen bleiben und gerät nicht in Stress.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße soll zeigen, wie man sich Vokabeln und Fakten aus Texten gut einprägt. Dies geschieht mit der Loci-Technik, die erst vermittelt und geübt werden soll. Außerdem sollen Teilnehmer lernen, wie sich die Merkfähigkeit über den Einsatz aller Sinneskanäle und mit Düften steigern lässt.

Der Kurs richtet sich sowohl an Schüler ab zwölf Jahren als auch an Studenten. Er findet statt am Samstag, 7. Mai, von 10 bis 14 Uhr in Heppenheim, im InFoReGen, Kalterer Straße 25, Eingang Wiegandstraße.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die KVHS bittet um vorherige Anmeldung, über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de oder am Telefon unter 06251 17296-0. red