Kurz notiert

Einbruch in Gaststätte

Heppenheim. Eine Gaststätte in der Gießener Straße suchten sich Unbekannte für einen Einbruch aus. Bemerkt wurde die Tat, die auch schon mehrere Tage zurückliegen könnte, am Donnerstag, 1. Juli, gegen 19 Uhr. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in den Gastraum. Anschließend ließen sie auf ihrer Suche nach Wertgegenständen unter anderem ein Tablet mitgehen. ots

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unfallflucht am Krankenhaus

Heppenheim. Zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhauses kam es zwischen Mittwoch, 30. Juni, 21 Uhr, und Donnerstag, 1. Juli, 16 Uhr. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug streifte einen geparkten weißen VW Polo mit Heppenheimer Kennzeichen an dessen Front. Dabei entstand am Polo ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. ots