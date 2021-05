Kurz notiert

Kolping-Maiandacht

Heppenheim. Die Maiandacht der Kolpingsfamilie Heppenheim findet am Mittwoch, 19. Mai, ab 19 Uhr in der katholischen Kirchengemeinde Erscheinung des Herrn statt. Es ergeht herzliche Einladung an alle Interessenten. red

Keine Gottesdienste

Ober-Laudenbach. Aufgrund des Lockdowns finden im Moment in der evangelischen Kirchengemeinde Laudenbach, die auch für den Heppenheimer Stadtteil Ober-Laudenbach zuständig ist, keine Gottesdienste statt. Verwiesen wird als Alternative auf die Gottesdienste der Bonhoeffer- und der Reformationsgemeinde in Hemsbach. Näheres gibt es im Internet unter www.ev-bachgemeinden.de. red