Kurs zum Umgang mit Tod und Trauer in Heppenheim

Heppenheim. Für den Umgang mit Tod und Trauer ist es hilfreich, sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Niemand weiß, wann sich der eigene Tod mit einer Diagnose ankündigt oder einen Angehörigen von unserer Seite reist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einem Kurs der Kreisvolkshochschule informiert eine erfahrene Trauerpädagogin über Hilfestellung bei der Verarbeitung von Tod und Verlust. Die Referentin spricht Beispiele an und stellt Literatur vor. Wer mehr erfahren möchte, geht am Donnerstag, 23. März, um 19 Uhr ins Haus der Kirche, Ludwigstraße 13, in Heppenheim. Die Veranstaltung endet um 21 Uhr. red