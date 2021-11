Kurs in Heppenheim zur Integration dauert ein Jahr

Heppenheim. Der nächste Integrationskurs der Kreisvolkshochschule (KVHS) startet am Montag, 22. November, und läuft ein Jahr immer montags bis freitags von 14 bis 17.15 Uhr im Heppenheimer Starkenburg-Gymnasium. Das Ziel: Menschen, die in Deutschland leben, sollten schnell Deutsch lernen. Das ist wichtig, um neue Menschen kennenzulernen, sich im Alltag zu verständigen und Arbeit zu finden.

Möglichkeiten hierzu bietet die Kreisvolkshochschule Bergstraße in Form von sogenannten Integrationskursen an, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gefördert werden.

Teilnehmen können in Deutschland lebende Migranten, EU-Bürger, Spätaussiedler sowie deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund, die einen Berechtigungsschein ihrer Ausländerbehörde haben. Die Anmeldung zu einem Integrationskurs kann nur nach einer vorab erfolgten Beratung und einem kostenlosen Einstufungstest in der Kreisvolkshochschule erfolgen. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 06251-17296-14 oder per E-Mail an saussane.el-filali@kvhs-bergstrasse.de. red/ü